Українські прикордонники знищили мінометний розрахунок та піхоту ворога на Куп’янському напрямку

фото: ДПСУ

У мережі показали результати роботи операторів ударних дронів підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс» бригади «Помста» на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники знищили ворожий міномет разом із розрахунком та піхоту противника.

"Оператори дронів бригади "Помста" ефективно виявляють та знищують групи противника в місцях розосередження та на підступах до наших позицій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога станом на 22 травня 2025 року.