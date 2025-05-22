На Вовчанському та Куп’янському напрямках фіксується активізація росіян, – ДПСУ

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Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"На напрямку Харківської області бачимо активізацію противника, зокрема на тих відтинках, у тих смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ. Це, зокрема, Вовчанський, Куп’янський напрямки. Ворог продовжує свої штурмові дії, щоб вибити підрозділи, зокрема і прикордонників, з займаних позицій", – зазначив він.

Водночас, за словами Демченка, росіянам не вдається досягти значних результатів.

Також, як додав речник, ситуація непроста на Лиманському та Краматорському напрямках. РФ продовжує штурми групами під прикриттям артилерії, авіації та дронів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська посилили штурми у прикордонні. Найважча ситуація – у зоні відповідальності ДПСУ на Сумщині, Харківщині та у напрямку Краматорська.