Украинские пограничники уничтожили минометный расчет и пехоту врага на Купянском направлении
В сети показали результаты работы операторов ударных дронов подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» бригады «Месть» Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Пограничники уничтожили вражеский миномет вместе с расчетом и пехотой противника.
"Операторы дронов бригады "Месть" эффективно обнаруживают и уничтожают группы противника в местах рассредоточения и на подступах к нашим позициям", - говорится в сообщении.
Напомним, в Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 22 мая 2025 года.
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