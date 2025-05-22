Украинские пограничники уничтожили минометный расчет и пехоту врага на Купянском направлении

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники уничтожили вражеский миномет вместе с расчетом и пехотой противника.

"Операторы дронов бригады "Месть" эффективно обнаруживают и уничтожают группы противника в местах рассредоточения и на подступах к нашим позициям", - говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 22 мая 2025 года.