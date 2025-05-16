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16 травня 2025, 11:54

На Полтавщині затримали 21-річну агентку, яка працювала на РФ

16 травня 2025, 11:54
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фото: СБУ
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СБУ затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді затримали двох російських агентів, які коригували ворожі удари по регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що затриманою виявилася 21-річна мешканка Кременчука, яка збирала координати для повітряних атак російських військ. Зокрема, однією з потенційних цілей була адміністративна будівля одного з місцевих правоохоронних органів.

Задля збору інформації агентка встановила приховану відеокамеру з віддаленим доступом до запису. Також на її завдання було виявити бойові позиції українських радіолокаційних станцій, аби ворог спробував оминути засоби ППО.

Військова контррозвідка СБУ викрила фігурантку після її активації, задокументувала злочин та затримала її за місцем проживання.

Під час обшуку вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, через які вона звітувала своїй кураторці — кадровій співробітниці ФСБ. Особа кураторки вже встановлена.

Затриманій оголошено підозру. Вона перебуває під вартою без права застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки затримали агентку російської ФСБ на Житомирщині. Нею виявилася 22-річна мешканка Коростеня, яка на замовлення окупантів коригувала ракетно-дронові удари по області. Дівчині загрожує довічне.

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