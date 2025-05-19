13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 10:36

Выпал из окна: работники ТЦК отрицают причастность к убийству гражданского в Харькове

19 мая 2025, 10:36
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания ТЦК и СП. Противоправных действий в отношении погибшего гражданина совершено не было

Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

Отмечается, что во время осуществления мер оповещения военнослужащие районного ТЦК и СП с сотрудниками Национальной полиции остановили местного жителя для установления личности и проверки военно-учетных документов.

Он был без документов, информацию о себе не предоставлял и отказался проследовать в отдел полиции. Мужчина добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Военные подчеркивают, что "никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было".

Также известно, что вечером 12 мая житель Харькова без признаков жизни был обнаружен на территории ТЦК и СП.

"В ходе предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания", – говорится в сообщении Харьковского ОТЦК и СП.

В настоящее время идет расследование.

Напомним, 12 мая в Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направили в Государственное бюро расследований.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерть Харьков самоубийство скандал ТЦК
Затащили в бус и били: во Львове ветеран заявил о нападении работников ТЦК
19 мая 2025, 08:12
С бронированием – на больничную койку: на Ровенщине мужчина обвиняет ТЦК в избиении
16 мая 2025, 10:57
В Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь: детали скандала
13 мая 2025, 16:11
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
50 тысяч за ребенка: Минсоцполитики подало законопроект о новых выплатах
19 мая 2025, 13:26
Полицейские задержали злоумышленника, ограбившего жительницу Одессы и скрывшегося в столице
19 мая 2025, 13:20
План России – нескончаемая война. Украина должна меняться
19 мая 2025, 13:19
Более 100 окупантов и почти 200 единиц техники: украинские пограничники отчитались о результатах работы за неделю
19 мая 2025, 13:09
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
19 мая 2025, 13:05
Во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин
19 мая 2025, 12:59
Попался второй раз: в Киеве задержали подростка, который собирался взорвать ТЦК
19 мая 2025, 12:58
Жительница Харьковщины может сесть на 8 лет за то, что украла телефон у ребенка
19 мая 2025, 12:49
ДТП в Луцке: под колеса авто попал 16-летний пешеход
19 мая 2025, 12:45
Россияне ударили по Краматорску: есть пострадавшие
19 мая 2025, 12:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »