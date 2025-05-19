Выпал из окна: работники ТЦК отрицают причастность к убийству гражданского в Харькове

иллюстративное фото: из открытых источников

В Харькове мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания ТЦК и СП. Противоправных действий в отношении погибшего гражданина совершено не было

Об этом сообщает Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщает RegioNews.

Отмечается, что во время осуществления мер оповещения военнослужащие районного ТЦК и СП с сотрудниками Национальной полиции остановили местного жителя для установления личности и проверки военно-учетных документов.

Он был без документов, информацию о себе не предоставлял и отказался проследовать в отдел полиции. Мужчина добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Военные подчеркивают, что "никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было".

Также известно, что вечером 12 мая житель Харькова без признаков жизни был обнаружен на территории ТЦК и СП.

"В ходе предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания", – говорится в сообщении Харьковского ОТЦК и СП.

В настоящее время идет расследование.

Напомним, 12 мая в Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направили в Государственное бюро расследований.