За тиждень у Харкові народилося понад 50 немовлят
За минулий тиждень у Харкові народилося 53 дитини. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
Так, із 8 по 14 травня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 53 немовля. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 28 хлопчиків та 25 дівчаток.
"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 178 дітей", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня – три хлопчики.
Раніше повідомлялося, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.
У Запоріжжі вперше за кілька років народилася трійняВсі новини »
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