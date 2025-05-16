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16 травня 2025, 06:00

За тиждень у Харкові народилося понад 50 немовлят

16 травня 2025, 06:00
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фото: city.kharkiv.ua
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За минулий тиждень у Харкові народилося 53 дитини. Хлопчиків з'явилося на світ більше, ніж дівчаток

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Так, із 8 по 14 травня в обласному центрі Харківщини з'явилися на світ 53 немовля. У місцевому Департаменті охорони здоров’я зазначили, що серед новонароджених — 28 хлопчиків та 25 дівчаток.

"Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 8 178 дітей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі вперше з 2021 року народилася трійня – три хлопчики.

Раніше повідомлялося, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні кожна жінка має народити хоча б дві дитини.

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