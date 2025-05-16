За неделю в Харькове родилось более 50 младенцев

фото: city.kharkiv.ua

За прошедшую неделю в Харькове родилось 53 ребенка. Мальчиков появилось на свет больше, чем девочек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, с 8 по 14 мая в областном центре Харьковщины появились на свет 53 младенца. В местном Департаменте здравоохранения отметили, что среди новорожденных – 28 мальчиков и 25 девочек.

"Всего с начала войны в Харькове появилось на свет 8 178 детей", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье впервые с 2021 года родилась тройня – три мальчика.

Ранее сообщалось, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине, каждая женщина должна родить хотя бы два ребенка.