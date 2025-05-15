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15 мая 2025, 09:43

Пограничники показали, как уничтожают окупантов в Харьковской области

15 мая 2025, 09:43
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фото: ГПСУ
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Украинские пограничники показали результаты своей работы под Волчанском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины.

В частности, бойцы бригады "Гарт" предотвратили попытки врага закрепиться на Волчанском направлении.

"Противник постоянно пытается обустраивать здесь свои позиции, но артиллерия пограничников разрушает их планы в прямом и переносном смысле", - говорится в сообщении.

Во время очередной работы артиллеристов бригады "Гарт", кроме самих фортификаций, были обезврежены 18 окупантов. Также уничтожены два места запуска БПЛА врага.

Напомним, утром 15 мая Генштаб обновил потери РФ в войне.

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