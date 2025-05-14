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14 мая 2025, 13:15

В Харькове женщина завладела мобильным телефоном незнакомца и сняла с его счета около 50 тыс. грн

14 мая 2025, 13:15
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фото: istockphoto.com
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Злоумышленница обманом завладела мобильным мужчиной, под чехлом которого была его банковская карта с бесконтактным чипом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

В феврале к харьковским полицейским обратился местный житель. Он сообщил, что малознакомая женщина попросила у него мобильный телефон и скрылась. После чего несколькими транзакциями незаконно были сняты со счета потерпевшего около 50 тысяч гривен. Своими действиями злоумышленница нанесла заявителю материальный ущерб на общую сумму более 57 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что к преступлениям причастна 38-летняя жительница Харькова. Деньги она потратила на свои нужды, а телефон сдала в ломбард.

За совершенные преступления ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области мужчина помогал за 9500 долларов получить "бронирование" от армии.

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