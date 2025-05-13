У Харкові з палаючої багатоповерхівки врятували 15 людей

фото: ДСНС України у Харківській області

Пожежа виникла вночі 13 травня в Індустріальному районі Харкова. На щастя, всіх мешканців будинку врятували

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Займання сталося після опівночі в одній з квартир житлової 6-поверхівки на вулиці Миру. Надзвичайники оперативно загасили пожежу.

"Завдяки оперативному реагуванню вогнеборцям вдалось врятувати з небезпечної зони 15 мешканців. Ніхто з людей не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Причина виникнення загоряння встановлюють фахівці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині кіт врятував родину від трагедії. Вночі він відчув небезпеку та став видавати гучні звуки, щоб розбудити господарів під час пожежі.