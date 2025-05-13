14:55  13 травня
На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
13:13  13 травня
Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда
14:30  13 травня
ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 травня 2025, 18:10

У Харкові з палаючої багатоповерхівки врятували 15 людей

13 травня 2025, 18:10
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Харківській області
Читайте также
на русском языке

Пожежа виникла вночі 13 травня в Індустріальному районі Харкова. На щастя, всіх мешканців будинку врятували

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Займання сталося після опівночі в одній з квартир житлової 6-поверхівки на вулиці Миру. Надзвичайники оперативно загасили пожежу.

"Завдяки оперативному реагуванню вогнеборцям вдалось врятувати з небезпечної зони 15 мешканців. Ніхто з людей не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Причина виникнення загоряння встановлюють фахівці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині кіт врятував родину від трагедії. Вночі він відчув небезпеку та став видавати гучні звуки, щоб розбудити господарів під час пожежі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа Харків рятувальники ДСНС багатоповерхівка порятунок
На Львівщині загорівся житловий будинок: загинула людина
12 травня 2025, 17:28
У Тернополі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік
12 травня 2025, 14:34
На Київщині під час пожежі загинув чоловік
12 травня 2025, 03:55
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
У Миргороді раптово помер чоловік: поліція встановлює обставини
13 травня 2025, 18:55
У Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті
13 травня 2025, 18:51
В Одесі пролунав вибух
13 травня 2025, 18:33
ЗМІ: Трамп відправить на переговори з Україною та РФ Віткоффа і Келлога
13 травня 2025, 17:45
МЗС Китаю підтримало ідею 30-денного перемирʼя. Що це означає?
13 травня 2025, 17:40
Двоє жителів Тернополя можуть сісти до в'язниці на 8 років за крадіжку велосипедів
13 травня 2025, 17:31
На Півдні нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тор-М2"
13 травня 2025, 17:05
У Запоріжжі водій збив велосипедиста: чоловік помер в авто "швидкої"
13 травня 2025, 16:54
АЗС на Закарпатті оштрафували за порушення торгівлі пальним
13 травня 2025, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Ганна Маляр
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »