У Харкові з палаючої багатоповерхівки врятували 15 людей
Пожежа виникла вночі 13 травня в Індустріальному районі Харкова. На щастя, всіх мешканців будинку врятували
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Займання сталося після опівночі в одній з квартир житлової 6-поверхівки на вулиці Миру. Надзвичайники оперативно загасили пожежу.
"Завдяки оперативному реагуванню вогнеборцям вдалось врятувати з небезпечної зони 15 мешканців. Ніхто з людей не постраждав", – йдеться у повідомленні.
Причина виникнення загоряння встановлюють фахівці.
Нагадаємо, раніше на Львівщині кіт врятував родину від трагедії. Вночі він відчув небезпеку та став видавати гучні звуки, щоб розбудити господарів під час пожежі.
На Львівщині загорівся житловий будинок: загинула людинаВсі новини »
12 травня 2025, 17:28У Тернополі під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік
12 травня 2025, 14:34На Київщині під час пожежі загинув чоловік
12 травня 2025, 03:55
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
У Миргороді раптово помер чоловік: поліція встановлює обставини
13 травня 2025, 18:55У Дніпрі пацієнт пограбував сусіда по палаті
13 травня 2025, 18:51В Одесі пролунав вибух
13 травня 2025, 18:33ЗМІ: Трамп відправить на переговори з Україною та РФ Віткоффа і Келлога
13 травня 2025, 17:45МЗС Китаю підтримало ідею 30-денного перемирʼя. Що це означає?
13 травня 2025, 17:40Двоє жителів Тернополя можуть сісти до в'язниці на 8 років за крадіжку велосипедів
13 травня 2025, 17:31На Півдні нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тор-М2"
13 травня 2025, 17:05У Запоріжжі водій збив велосипедиста: чоловік помер в авто "швидкої"
13 травня 2025, 16:54АЗС на Закарпатті оштрафували за порушення торгівлі пальним
13 травня 2025, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі блоги »