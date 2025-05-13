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13 травня 2025, 11:59

Відрядження чи втеча: у Лозовій зник заступник міського голови

13 травня 2025, 11:59
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фото: Лозівська міська рада
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Заступник міського голови Лозової на Харківщині Олексій Корпан не повернувся із відрядження до Чехії та не виходить на зв’язок із 7 травня

Інформацію підтвердив у відеозверненні міський голова Сергій Зеленський, передає RegioNews.

"На початку травня він виїхав у відрядження в республіку Чехія з питань співпраці та надання нашій громаді обладнання для первинної медицини. З сьомого числа він перестав бути на зв'язку. Вчора з'явився в інших (соціальних - ред.) мережах. На дзвінки не відповідає", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що оцінку діям заступника нададуть правоохоронні органи.

"Якщо він зрадив державу — в голові не вкладається. Але все буде в межах правового поля", — додав Зеленський.

Олексій Корпан: що про нього відомо

Олексій Корпан народився 9 вересня 1975 року.

Згідно з інформацією на порталі "Чесно" двічі балотувався до Верховної ради від Комуністичної партії України і не був обраний.

Майже 11 років очолював Лиманівку (Панютине) на Харківщині.

У 2014 році на сторінці Олексія Корпана у російській соцмережі "ВКонтакте" були дописи на підтримку проросійських терористів з "ДНР" та "ЛНР". Також він публікував портрети Сталіна та Захарченка.

У вересні 2018 році Корпана призначили заступником міського голови Лозової.

Нагадаємо, на Одещині вирок суду отримав фельдшер-зрадник. Після того як його завербували росіяни, він шпигував за Силами оборони.

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заступник Харківська область Чехія зрада відрядження
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