РФ завдала ударів по Харківщині КАБами та дронами: є поранені
Протягом минулої доби російські війська обстріляли вісім населених пунктів Харківської області, застосувавши авіаційні бомби (КАБ) та ударні FPV-дрони
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атак постраждали п'ятеро цивільних:
- у селі Садовод Великобурлуцької громади поранені дві жінки,
- у селі Івашки Золочівської громади — чоловік,
- у селі Баранівка — ще двоє мешканців.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 7 КАБ та 6 FPV-дронів.
Пошкодження зафіксовано в чотирьох районах області.
Зруйновано приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, склади, авто та гаражі.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 494 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів поранені дві людини.
Сьогодні вранці, 12 травня, війська РФ атакували селище Білозерка Херсонського району. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники деблокували 10-річну дитину.