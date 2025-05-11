Пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском
На Волчанском направлении бойцы бригады "Гарт" выследили место, откуда работала пушка оккупантов. Вражескую цель поразили украинские пилоты
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
По координатам захватчиков успешно отработали FPV-дроны разведывательно-ударной группы подразделения "Falcon".
"Вражеские артиллеристы заметили наших "птичек", начали убегать. Но это им не помогло. Дронщики "Гарта" уничтожили сначала оккупантов, а потом и саму пушку", — говорится в сообщении.
Также во время работы защитники поразили БМП противника, три транспортных средства и два места взлета БпЛА. Еще семерых оккупантов наши дронщики обезвредили.
Ранее пограничники показали, как уничтожают вражескую логистику в Харьковской области.
Украинские пограничники уничтожили вражескую спецтехнику в Донецкой областиВсе новости »
09 мая 2025, 17:31Пограничники уничтожили склад боеприпасов и позиции врага в Харьковской области
09 мая 2025, 15:05На Запорожье воины ГУР отбили побратимов из российского плена
09 мая 2025, 09:00
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура
11 мая 2025, 08:55Отец Фьюри дал свой прогноз на реванш Усика против Дюбуа
10 мая 2025, 19:13Смертельное ДТП возле Умани: водитель погиб, двое пассажиров в больнице
10 мая 2025, 18:20"Коалиция решительных" объявила ультиматум России: о чем идет речь
10 мая 2025, 17:56Ранил ножом и скрылся на скутере: в Днепре мужчина напал на прохожего
10 мая 2025, 17:43Масштабный пожар в Киеве: на Совских прудах горел тростник
10 мая 2025, 17:12Бывшая пиарщица известного украинского певца отпраздновала 9 мая в Сочи и призвала "мириться"
10 мая 2025, 16:48В Житомире мужчина стрелял в продавца магазина на глазах у клиентов
10 мая 2025, 15:40Украина готова к прекращению огня с понедельника, – МИД
10 мая 2025, 15:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну