Пограничники показали, как охотятся на артиллерию россиян под Волчанском

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По координатам захватчиков успешно отработали FPV-дроны разведывательно-ударной группы подразделения "Falcon".

"Вражеские артиллеристы заметили наших "птичек", начали убегать. Но это им не помогло. Дронщики "Гарта" уничтожили сначала оккупантов, а потом и саму пушку", — говорится в сообщении.

Также во время работы защитники поразили БМП противника, три транспортных средства и два места взлета БпЛА. Еще семерых оккупантов наши дронщики обезвредили.