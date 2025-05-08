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08 травня 2025, 08:49

Протягом минулої доби зафіксовано майже 200 бойових зіткнень

08 травня 2025, 08:49
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фото: ілюстративне
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Розпочалася 1170-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

Про це повідомляє RegioNewsіз посиланням на офіційну сторінку Генерального штабу Збройних Сил України у Фейсбуці.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 89 авіаударів, зокрема скинув 1157 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 151 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2891 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Володимирівка, Костянтинівка, Новопіль — Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Темирівка, Новодарівка, Високе, Кам’янське — Запорізької області; Козацьке — Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами, шість артилерійських систем, один склад пально-мастильних матеріалів та радіолокаційну станцію російських загарбників.

На Харківському напрямку агресор 11 разів штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Копанок, Греківки, Колодязів, а також у напрямках Рідкодуба, Нового Миру та Ольгівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень у районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Щербинівки, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки, а також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля, а також у напрямках Новополя, Багатиря та Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив одну марну спробу просунутися вперед у бік населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили сім ворожих атак у районах Степового, Кам’янського та Щербаків.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався просунутись уперед.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав семи авіаційних ударів із застосуванням 19 керованих бомб, а також здійснив 325 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ.

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