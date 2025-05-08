Под Волчанском пограничники отразили штурм россиян и пленили оккупанта из Курщины
Воины бригады "Форпост" отразили очередную атаку российских оккупантов на Волчанском направлении. Новая попытка прорыва врага завершилась провалом
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Захватчики пытались штурмовать украинские позиции, однако под плотным огнем отступили с потерями.
"В ходе боя один из российских военнослужащих попал в плен. Установлено, что он - уроженец Курской области, имеет звание прапорщика и участвовал в штурме в составе штурмового подразделения "шторм z", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после плена оккупант поблагодарил украинских защитников за сохраненную жизнь и оказанную ему помощь.
Напомним, на днях близ Волчанска пограничники отбили российскую атаку. Во время штурма оккупанты использовали мотоциклы.