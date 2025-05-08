Под Волчанском пограничники отразили штурм россиян и пленили оккупанта из Курщины

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Захватчики пытались штурмовать украинские позиции, однако под плотным огнем отступили с потерями.

"В ходе боя один из российских военнослужащих попал в плен. Установлено, что он - уроженец Курской области, имеет звание прапорщика и участвовал в штурме в составе штурмового подразделения "шторм z", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после плена оккупант поблагодарил украинских защитников за сохраненную жизнь и оказанную ему помощь.

Напомним, на днях близ Волчанска пограничники отбили российскую атаку. Во время штурма оккупанты использовали мотоциклы.