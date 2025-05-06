11:11  06 травня
Вибух у гаражі: на Хмельниччині чоловік намагався розібрати залишки ракети
08:52  06 травня
У Броварах собака накинувся на школярів: постраждали семеро дітей
08:15  06 травня
На Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
UA | RU
UA | RU
06 травня 2025, 11:53

У Харкові на ринку "Барабашово" внаслідок атаки згоріло 90 магазинів

06 травня 2025, 11:53
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

На найбільшому ринку Харкова "Барабашово" внаслідок російського удару згоріло 90 магазинів, майже 100 – пошкоджені

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на віцепрезидента "Концерну АВЕК та Ко" Олександра Макаренка, передає RegioNews.

За його словами, вигоріло повністю три блоки – це близько 90 магазинів. Ще майже сотня – пошкоджені: вибито вікна, ролети, пошкоджені стіни.

"Зараз підраховуємо збитки, розбираємо завали. Орендарів, чиї магазини постраждали, переселимо в інші торговельні точки", – сказав Макаренко.

Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Довідка: "Барабашово" – один із найбільших ринків в Україні та Європі. Його площа – понад 75 га.

Територія торгівельного центру розділена на 8 майданчиків за асортиментом товарів і розташуванням.

Загальна кількість торгівельних і складських місць — майже 18 тисяч.

Як відомо, росіяни неодноразово атакували ринок.

Так, 17 березня 2022 року ворог намагався знищили його – обстріляв із "Градів". Горіли торгові павільйони у різних місцях. Під час гасіння пожежі російська армія завдала повторного обстрілу, численні осколкові поранення отримали двоє рятувальників. Один з них загинув.

У лютому 2025 року знову атакував "Барабашово". Були пошкоджені щонайменше 100 торговельних павільйонів.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, ворог завдав масованого удару по Харкову. Падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста. Постраждало четверо осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа Барабашово Харків ринок атака російська армія
На Миколаївщині росіяни пошкодили дитячий оздоровчий центр
06 травня 2025, 11:37
Окупанти атакували Одещину: одна людина загинула, ще одна поранена
06 травня 2025, 10:26
На Чернігівщині російський дрон поранив 74-річну жінку: її госпіталізували
06 травня 2025, 10:15
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
На Житомирщині рецидивіст тероризував пораненого захисника
06 травня 2025, 12:45
На Одещині зник 14-річний хлопець
06 травня 2025, 12:39
Армія РФ завдала удару по Краматорську: одна людина загинула, ще двоє поранені
06 травня 2025, 12:14
На Одещині судили експравоохоронця, який за гроші допомагав чоловікам втікати за кордон
06 травня 2025, 11:44
На Миколаївщині росіяни пошкодили дитячий оздоровчий центр
06 травня 2025, 11:37
На Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 11 000 доларів намагався переправити в Угорщину двох чоловіків
06 травня 2025, 11:33
Вибух у гаражі: на Хмельниччині чоловік намагався розібрати залишки ракети
06 травня 2025, 11:11
На Львівщині прикордонники викрили шлюбну аферу на українсько-польському кордоні
06 травня 2025, 11:11
На Одещині прикордонники знищили два ворожі безпілотники
06 травня 2025, 10:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »