У Харкові на ринку "Барабашово" внаслідок атаки згоріло 90 магазинів

фото: ДСНС Харківщини

На найбільшому ринку Харкова "Барабашово" внаслідок російського удару згоріло 90 магазинів, майже 100 – пошкоджені

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на віцепрезидента "Концерну АВЕК та Ко" Олександра Макаренка, передає RegioNews.

За його словами, вигоріло повністю три блоки – це близько 90 магазинів. Ще майже сотня – пошкоджені: вибито вікна, ролети, пошкоджені стіни.

"Зараз підраховуємо збитки, розбираємо завали. Орендарів, чиї магазини постраждали, переселимо в інші торговельні точки", – сказав Макаренко.

Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Довідка: "Барабашово" – один із найбільших ринків в Україні та Європі. Його площа – понад 75 га.

Територія торгівельного центру розділена на 8 майданчиків за асортиментом товарів і розташуванням.

Загальна кількість торгівельних і складських місць — майже 18 тисяч.

Як відомо, росіяни неодноразово атакували ринок.

Так, 17 березня 2022 року ворог намагався знищили його – обстріляв із "Градів". Горіли торгові павільйони у різних місцях. Під час гасіння пожежі російська армія завдала повторного обстрілу, численні осколкові поранення отримали двоє рятувальників. Один з них загинув.

У лютому 2025 року знову атакував "Барабашово". Були пошкоджені щонайменше 100 торговельних павільйонів.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, ворог завдав масованого удару по Харкову. Падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах міста. Постраждало четверо осіб.