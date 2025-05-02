У Харкові вже 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки дронами
Росіяни ввечері 2 травня дронами вкотре атакували Харків. Пошкоджено багатоквартирний будинок, є постраждалі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
За його словами, кількість постраждалих у Харкові зросла до 6 осіб.
"Лікарі екстреної медичної допомоги працюють на місці влучань ворожих БпЛА, надаючи допомогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Харків атакують "Шахеди" і в місті лунають вибухи.
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