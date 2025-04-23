фото: ДСНС

У Харкові в лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок атаки на місто 22 квітня

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"На жаль, у лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час вчорашнього ворожого обстрілу Харкова. Медики відучора боролися за його життя", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 22 квітня російські окупанти масовано атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали сім людей, потім кількість постраждалих зросла до 12 осіб.