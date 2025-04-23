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В Харькове в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения в результате атаки на город 22 апреля

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"К сожалению, в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время вчерашнего вражеского обстрела Харькова. Медики со вчерашнего дня боролись за его жизнь", – говорится в сообщении.

Напомним, что 22 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки пострадали семь человек, затем количество пострадавших возросло до 12 человек.