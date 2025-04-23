Атака БпЛА на Харьков: разрушены здания, вспыхнули пожары

фото: ГСЧС Харьковщины

Харьков этой ночью снова оказался под массированными ударами российских БПЛА

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, зафиксировано шесть ударов по городу. Все попадания произошли в Новобаварском районе.

По данным ГСЧС, россияне атаковали гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и коммунальные службы.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.

Напомним, днем 22 апреля россияне массированно атаковали Харьков и пригород ударными дронами типа "Герань-2", есть раненые.