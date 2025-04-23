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23 апреля 2025, 07:47

Атака БпЛА на Харьков: разрушены здания, вспыхнули пожары

23 апреля 2025, 07:47
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Харьков этой ночью снова оказался под массированными ударами российских БПЛА

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, зафиксировано шесть ударов по городу. Все попадания произошли в Новобаварском районе.

По данным ГСЧС, россияне атаковали гражданские объекты, в результате чего возникли масштабные пожары и разрушения зданий.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и коммунальные службы.

Продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.

Напомним, днем 22 апреля россияне массированно атаковали Харьков и пригород ударными дронами типа "Герань-2", есть раненые.

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