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18 квітня 2025, 12:48

Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 98, троє – у критичному стані

18 квітня 2025, 12:48
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фото: Харківська обласна прокуратура
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Унаслідок удару Росії по Основ'янському району Харкова постраждали 87 людей, 17 госпіталізували, троє з них – у дуже важкому стані

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За словами Синєгубова, серед постраждали шестеро дітей. 17 людей госпіталізовано до міських лікарень. Під наглядом лікарів перебувають 4-річна дівчинка, однорічний хлопчик та 14-річна дівчина.

Він додав, що троє постраждалих у надважкому стані. На жаль, одна людина загинула.

Окрім того, пошкоджені скління вікон та двері у 20 багатоквартирних житлових будинках в Основ'янському районі. Пошкоджено 25 автомобілів.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Окупанти застосували щонайменше три балістичні ракети типу "Іскандер-М".

Раніше повідомлялося про одного загиблого і 74 постраждалих.

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