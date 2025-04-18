Ракетний удар по Дніпру: пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс
У п'ятницю вранці, 18 квітня, російські окупанти атакували Дніпро ракетами. Зафіксовані пошкодження інфраструктури. У місті та області гриміли вибухи, працювала ППО
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Внаслідок ракетної атаки у самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс", – поінформував Сергій Лисак.
Він додав, що на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Захисники знищили три ворожі БпЛА і три ракети.
Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Внаслідок обстрілу балістикою загинув місцевий мешканець, поранення дістали понад 50 осіб.
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