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16 апреля 2025, 12:00

Уничтожены МТЛБ, "Солнцепек" и БМП: пограничники отразили российские штурмы под Волчанском

16 апреля 2025, 12:00
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фото: ГПСУ
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Накануне в Харьковской области РФ начала активные штурмовые действия с применением тяжелой техники, различных средств поражения и большого количества пехоты. Оккупанты понесли потери на Волчанском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Бойцы пограничной бригады "Форпост" дали достойный отпор врагу, уничтожив три МТЛБ, "Солнцепек" и БМП-3. По вражеской технике и живой силе эффективно отработали операторы дронов-камикадзе.

"Более 10 военнослужащих оккупационных войск были ранены и уничтожены точными ударами FPV, или же взрывались на противопехотных минах. Кроме того, один многоцелевой тягач был взорван на противотанковой мине", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" показало, как уничтожило еще один российский "Солнцепек" на Харьковщине.

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