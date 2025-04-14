фото: ДСНС

Вранці 14 квітня ворожий безпілотник вдарив по одноповерховому складу на території приватного підприємства у Салтівському районі Харкова

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа площею понад 1600 кв. метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені 4 приватні будинки.

О 08:40 пожежу локалізували. Наразі триває її ліквідація та розбір завалів.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, загалом 70 рятувальники та 16 одиниць техніки, а також піротехнічний підрозділ та пожежний потяг. Залучені працівники та техніка комунальних служб міста.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, удару по Харкову російська армія застосувала ударний дрон типу "Герань-2". Влучання зафіксовано по складу з продуктами.