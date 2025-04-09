На Харківщині поліцейські викрили чергову колаборантку, яка працювала на окупаційну владу

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Дізнавачі повідомили про підозру жінці, яка під час тимчасової окупації міста Куп’янськ добровільно співпрацювала з росіянами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 43-річна мешканка погодилась очолити посаду у ЖЕКу. Жінка займалася складанням службової документації, пов’язаної з формуванням заяв від мешканців селища Ківшарівка щодо отримання комунальних послуг та соціального забезпечення. Також вона організовувала роботи з благоустрою на території населеного пункту та формувала списки для виплат матеріальної допомоги від окупаційної адміністрації.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Харкові засудили далекобійника, який прославляв РФ та поширив дані про місце дислокації ЗСУ.