Прикордонники показали, як знищують ворожі гармати під Вовчанськом
Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на півночі Харківської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Бійці підрозділів бригади "Гарт" відпрацювали FPV-дронами по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку. Окрім опорних пунктів, було завдано вогневого ураження по трьох гарматах противника – МТ-12 "Рапіра", БС-3 та Д-30. Також знешкоджено сімох росіян.
Нагадаємо, на Харківщині поліція продовжує евакуацію жителів з небезпечних територій.
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