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10 квітня 2025, 02:15

На Харківщині прикордонники зірвали ворожий штурм, знищивши танк окупантів

10 квітня 2025, 02:15
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фото: ДПСУ
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Вночі російські війська за підтримки бронетехніки намагалися прорватися до українських позицій на Харківщині. Бійці бригади "Помста" завдали нищівного удару, і ворожий штурм захлинувся

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Завдяки злагодженим діям пілотів підрозділу "Фенікс", штурм було відбито, а ворожий танк — знищено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями бійці "Феніксу" спалили російський танк на Харківщині.

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