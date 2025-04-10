На Харківщині прикордонники зірвали ворожий штурм, знищивши танк окупантів
Вночі російські війська за підтримки бронетехніки намагалися прорватися до українських позицій на Харківщині. Бійці бригади "Помста" завдали нищівного удару, і ворожий штурм захлинувся
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Завдяки злагодженим діям пілотів підрозділу "Фенікс", штурм було відбито, а ворожий танк — знищено", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями бійці "Феніксу" спалили російський танк на Харківщині.
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