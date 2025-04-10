Пограничники показали, как уничтожают вражеские пушки под Волчанском
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Бойцы подразделений бригады "Гарт" отработали FPV-дронами по враждебным позициям на Волчанском направлении. Кроме опорных пунктов было нанесено огневое поражение по трем орудиям противника – МТ-12 "Рапира", БС-3 и Д-30. Также обезврежены семь россиян.
Напомним, в Харьковской области полиция продолжает эвакуацию жителей с опасных территорий.
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