В Харьковской области полицейские разоблачили очередную коллаборантку, которая работала на оккупационные власти

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Узнаватели сообщили о подозрении женщине, которая во время временной оккупации города Купянск добровольно сотрудничала с россиянами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

Правоохранители установили, что 43-летняя жительница согласилась возглавить должность в ЖЭКе. Женщина занималась составлением служебной документации, связанной с формированием заявлений от жителей поселка Кившаровка о получении коммунальных услуг и социальном обеспечении. Она также организовывала работы по благоустройству на территории населенного пункта и формировала списки для выплат материальной помощи от оккупационной администрации.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Харькове осудили дальнобойщика, прославлявшего РФ и распространившего данные о месте дислокации ВСУ.