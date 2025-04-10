На Харьковщине пограничники сорвали вражеский штурм, уничтожив танк оккупантов
Ночью российские войска при поддержке бронетехники пытались прорваться к украинским позициям Харьковской области. Бойцы бригады "Месть" нанесли сокрушительный удар, и вражеский штурм захлебнулся
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Благодаря слаженным действиям пилотов подразделения "Феникс", штурм был отбит, а вражеский танк - уничтожен", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях бойцы "Феникса" сожгли российский танк в Харьковской области.
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