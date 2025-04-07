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В Харькове вынесли приговор изменнику. Он отчитывался врагу о дислокации наших защитников

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харькове судили 46-летнего мужчину, который передавал врагу информацию об ВСУ. Еще в конце 2023 года его завербовали российские спецслужбы. Далее изменник искал места дислокации украинских защитников и военной техники в областном центре и близлежащих населенных пунктах, выпрашивая необходимую информацию у коллег, знакомых. "Отчеты" он передавал россиянам. Теперь он получил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Отмечается, что мужчина никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. В частности, он делился такими мыслями в соцсетях, где повторял фейки пропаганды Кремля.

Он был задержан весной 2024 года, когда он в очередной раз пытался собрать данные для российского куратора.

Напомним, ранее в Чернигове разоблачили агента ФСБ, который наводил российские ракеты на город. Его приговорили к 15 годам заключения.