Удар по Харкову: кількість загиблих зросла
Внаслідок ударів російських безпілотників по Харкову загинули дві людини
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Кількість загиблих унаслідок удару БПЛА зросла до двох людей", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 квітня, близько 22:00 російські військові вкотре вдарили безпілотниками по Харкову. Внаслідок влучання дронів спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Повідомлялось про 29 поранених.
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