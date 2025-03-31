Артиллеристы бригады "Гарт" показали, как уничтожают окупантов в Харьковской области
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач на Харьковщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
"Артиллеристы бригады "Гарт" предотвращают любые попытки противника обустроить позиции на Волчанском направлении. Как только пушкари получают от аэроразведчиков координаты мест, где происходят подобные действия, сразу отрабатывают по враждебным целям", - говорится в сообщении.
В целом при выполнении огневых задач были накрыты огнем траншеи, окопы, блиндажи, отдельные позиции противника. Уничтожены 14 военных армии РФ.
Напомним, на днях Силы обороны разбили позиции и технику кафиров в Харьковской области.
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