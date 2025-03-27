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27 березня 2025, 21:18

У Черкаській області сталось 15 пожеж: рятувальники закликають людей до обережності

27 березня 2025, 21:18
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Фото: ДСНС
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Одна з пожеж на Черкащині сталась через необережне куріння. Рятувальники закликають не порушувати правила безпеки

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

За минулу добу в Черкаській області сталось 15 пожеж в екосистемах. За словами рятувальників, найбільше постраждав Звенигородський район. Там через необережність під час куріння вогонь поширився на 2,5 гектари сухої рослинності.

Ще одна пожежа сталась у селі Радиванівка Черкаського району, де полум’я знищило 2 гектари сухостою. Причиною стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання.

"У більшості випадків причина загорянь — людська недбалість: кинуті недопалки, відкритий вогонь та спалювання сухої трави", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Одесі сталась пожежа на складі. Рятувальники ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. Причину пожежі встановлюють.

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