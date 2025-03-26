На Черкащині в пожежі загинула жінка
Рятувальники гасили вогонь в житловому будинку. На жаль, на місці знайшли тіло жінки
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа сталась в прибудові житлового будинку у селі Юрківка. Причиною називають порушення правил пожежної безпеки. Рятувальники, який прибули на місце інциденту, виявили бездиханне тіло господарки та ліквідували пожежу.
"Рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки", - закликали в ДСНС.
Нагадаємо, раніше сталась пожежа в Житомирській області. Там загорівся дерев'яний житловий будинок. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіла двох чоловіків без ознак життя. Це були місцеві жителі 39 та 46 років. Ймовірна причина загоряння — необережність під час куріння.
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