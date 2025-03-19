Нападали і грабували пенсіонерів: на Харківщині затримали 4 зловмисників

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На Харківщині правоохоронці затримали групу чоловіків, які скоїли розбійні напади на літніх людей. Серед чотирьох підозрюваних – неповнолітній

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що 10 березня зловмисники скоїли напад у селі Степок Балаклійської громади. Вони проникли до будинку 85-річної жінки та 89-річного чоловіка. Один із нападників, погрожуючи ножем, вимагав від господарів гроші та ювелірні вироби. Зловмисники завдали чоловіку кілька ударів в обличчя, після чого забрали 14 500 гривень та втекли.

Ще один напад стався 13 березня у селі Шелудьківка Чугуївського району. Близько 21:30 двоє чоловіків у чорних масках проникли до літньої кухні, де мешкав 84-річний чоловік. Нападники душили його, розбили мобільний телефон та заволоділи 16 000 гривень і 100 доларами США, після чого втекли.

Зловмисниками виявилися четверо мешканців Балаклійської громади віком 16, 22, 26 та 28 років. У них вилучено речові докази: балаклави, знаряддя злочину, ніж та викрадені гроші.

Нападникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.