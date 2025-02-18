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18 лютого 2025, 01:50

​З початку повномасштабної війни загинули 100 рятувальників, – голова ДСНС

18 лютого 2025, 01:50
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Фото: ДСНС
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За час повномасштабної війни через російську агресію загинули 100 рятувальників. Також є багато поранених

Про це розповів Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник в інтерв’ю Укрінформ, передає RegioNews.

За його словами, від початку повномасштабної війни в Україні 100 рятувальників загинули. Ще 430 – були поранені. Андрій Данник зазначив, що серед поранених велика кількість саперів.

"Мінно-вибухові травми мають дуже важкі наслідки, і відновлення після таких поранень дуже складне, довготривале та дороговартісне", - підкреслив голова ДСНС.

Він також додав, що цих людей потрібно зберегти будь-якими способами. Потрібно зробити так, щоб вони передали свій досвід молодим офіцерам, сержантам, які, відповідно, готуються до цієї роботи.

Довідка. За даними ООН, в січні 2024 року, росіяни вбили 158 цивільних українців. Ще 483 – було поранено. Загалом за час повномасштабної війни в Україні загинули 10 тисяч 378 людей. 19 тисяч 632 людини постраждали. Найбільше постраждалих через зброї вибухової дії, а також через міни та вибухонебезпечні предмети.

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