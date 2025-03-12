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В Харьковской области будут судить мужчину, который во время ссоры жестоко убил женщину. Он облил ее одежду бензином и поджег, из-за чего произошел пожар

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

52-летний житель Лозовщины будет судить за убийство женщины. Ему грозит пожизненное заключение.

Самая трагедия произошла в декабре прошлого года. Безработный мужчина вместе с сожительницей распивал алкоголь. Впоследствии они начали ссориться. Тогда он взял бутылку с бензином, вылил жидкость на одежду женщины и поджег.

Сначала загорелась одежда женщины. Впоследствии – произошел пожар в доме. Огонь увидели соседи и вызвали спецслужбы. Пострадавшую с термическими ожогами госпитализировали. Медики боролись за ее жизнь, но, к сожалению, 46-летняя женщина скончалась от травм.

"Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Во время обыска у него был обнаружен каннабис, который он периодически употреблял", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас мужчина под стражей, где ждет суд.

Напомним, ранее в Ровенской области судили мужчину, который жестоко убил свою жену. Во время ссоры он нанес ей 30 ударов ножом, в результате чего она скончалась. Его приговорили к 13 годам заключения.