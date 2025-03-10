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10 березня 2025, 13:26

У Харкові затримали чоловіка, який з ножем напав на перехожого

10 березня 2025, 13:26
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фото: ілюстративне
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Під час сварки житель Харкова вдарив ножем опонента в грудну клітину. Після чого втік з місця злочину. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків району між двома чоловіками виникла сварка, внаслідок якої один із них наніс іншому ножове поранення та втік з місця злочину.

Потерпілому своєчасно була надана медична допомога, що врятувало йому життя.

У результаті оперативно-розшукових заходів нападника було встановлено та затримано. Ним виявився 35-річний житель обласного центру. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у Харкові жінка стала жертвою свого знайомого – її зґвалтували.

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