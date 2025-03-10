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10 березня 2025, 00:05

На Харківщині три людини провалились під кригу: є загиблий

10 березня 2025, 00:05
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фото: ДСНС
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На водоймах Харківщини протягом доби сталися три нещасні випадки. Одна особа загинула, ще двох людей надзвичайникам вдалось врятувати

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У селі Мала Данилівка Харківського району на місцевому озері під лід провалився та потонув 78-річний чоловік. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під криги.

На ставку в селі Гракове Чугуївського району ДСНСникам вдалось врятувати 35-річного чоловіка, який провалився під лід. Рятувальники за допомогою човна доправили його до берега та передали медикам.

Ще одного 70-річного чоловіка вдалось врятувати з-під криги на Печенізькому водосховищі поблизу селища Старий Салтів Чугуївського району. Горе-рибалка провалився під лід на відстані 300 метрів від берега. Рятувальники доставили чоловіка до берега та передали медикам. З переохолодженням його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині за добу сталися дві трагічні події на водоймах. Загинули дві дитини, ще одна дитина потрапила до лікарні з переохолодженням.

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