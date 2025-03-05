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05 березня 2025, 17:14

На Херсонщині через атаку дрона загинув чоловік

05 березня 2025, 17:14
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У середу, 5 березня, у селищі Антонівка Херсонської області російські військові з дрона вбили чоловіка

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Зазначається, що орієнтовно о 14:30 російські окупанти вдарили з БпЛА по Антонівці.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав місцевий житель.

Як відомо, сьогодні вдень російські війська атакували з безпілотників Дніпровський район Херсона. Поранення отримала 70-річна жінка.

Нагадаємо, в середу вночі, 5 березня, російські загарбники завдали удару по Херсону. Через ворожий артобстріл загинув чоловік.

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