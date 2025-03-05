На Херсонщині через атаку дрона загинув чоловік
У середу, 5 березня, у селищі Антонівка Херсонської області російські військові з дрона вбили чоловіка
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Зазначається, що орієнтовно о 14:30 російські окупанти вдарили з БпЛА по Антонівці.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав місцевий житель.
Як відомо, сьогодні вдень російські війська атакували з безпілотників Дніпровський район Херсона. Поранення отримала 70-річна жінка.
Нагадаємо, в середу вночі, 5 березня, російські загарбники завдали удару по Херсону. Через ворожий артобстріл загинув чоловік.
Росіяни атакували з дрона Херсон: поранена жінкаВсі новини »
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