Обстріли Херсонщини: за добу через удари ворога одна людина загинула, двоє – поранені
У Херсонській області внаслідок російської агресії минулої доби, 26 лютого, одна людина загинула і ще дві людини зазнали поранень
Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 17 населених пунктів.
Російські військові завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, житловим кварталам. Зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.
Також окупанти понівечили господарську споруду, гараж та приватні автомобілі.
Нагадаємо, російські загарбники вночі 27 лютого обстріляли із реактивної системи залпового вогню "Град" Марганецьку громаду Дніпропетровської області.
Раніше ми повідомляли, що в одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті.