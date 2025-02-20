У Харкові чоловік за 20 тисяч доларів "продавав" посаду слідчого ДБР

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали мешканця Харкова, який хабар пропонував «допомогти» з працевлаштуванням на посаду слідчого у Центральному апараті ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Безробітний житель Харкова через знайомих знайшов громадянина, що прагнув отримати посаду в Бюро. Він запевняв, що має необхідні зв’язки, завдяки яким може "вирішити питання" про працевлаштування. Крім того, він обіцяв, що на період "домовленостей" клієнт отримає статус кандидата на посаду слідчого, що автоматично забезпечить йому бронювання від мобілізації.

Свої послуги зловмисник оцінив у 20 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його під час передачі коштів.

Згідно ч. 4 ст. 368 КК України йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, на Харківщині відправили за грати вбивцю, який жорстоко розправився з двома товаришами.