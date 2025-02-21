На Харківщині прикордонники знищили РЕБи та ліквідували 17 окупантів
Прикордонники бригади "Гарт" завдають ударів по позиціях російських окупаційних військ на півночі Харківської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Захисники завдали серії ударів по вогневих позиціях ворога.
"Уражено гаубицю противника, три транспортних засоби, а також засіб радіоелектронної боротьби противника "Стриж-3". Також завдано втрат живій силі ворога, знешкоджено — 17 окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські десантники відбили ворожий штурм із бронетехнікою на Харківщині.
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