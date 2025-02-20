Харківська обласна рада підтримала Зеленського і його позицію щодо перемовин

фото: Офіс Президента України

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у четвер, 20 лютого депутати Харківської обласної ради 76-ма голосами ухвалили звернення, в якому висловили підтримку Президенту України Володимиру Зеленському та його позиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони.

"Звернення підкреслює важливість єдності українського народу, боротьби за незалежність та територіальну цілісність нашої держави, а також засуджує маніпуляції та інформаційні атаки з боку агресора", - йдеться у повідомленні.

На думку Синєгубова, лише народ України має право вирішувати своє майбутнє, а всі спроби зовнішнього впливу не зламають наш дух.

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