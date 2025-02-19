19:58  18 лютого
Суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК
18:42  18 лютого
На Закарпатті знайшли жінку, яка п'ять днів у легкому одязі блукала лісом
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 07:20

У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі

19 лютого 2025, 07:20
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Поліція Харківщини повідомила про службову перевірку щодо працівниці одного з райвідділів поліції, яка стала учасницею сварки у готелі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Як зазначається у повідомленні, правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили публікацію з відео, авторка якого розповіла, що мала конфлікт з двома жінками.

"У ході перевірки встановлено, що на відео присутня співробітниця одного з відділів поліції. Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки", — зазначили у повідомленні.

Йдеться про відео, яке 18 лютого опублікувала у Facebook Сніжана Бугрик.

Жінка стверджує, що уночі дві жінки гучно кричали і сварились між собою у номері. Коли їм зробили зауваження охоронець закладу та Сніжана, за кілька хвилин жінки постукали у її номер, заштовхали та побили, стверджує авторка відео. Жінка заявила, що у неї з рук вибили собаку.

"Я намагалась її (собаку, - ред.) захистити, але коли вони вже вибили собаку з рук і телефон теж, я викинула цих двох істот з мого номера і викликала поліцію", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше у ТРЦ у центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку.

поліція конфлікт бійка Харків
Збив поліцейського на авто: на Львівщині депутат, якого викрили на відкатах, намагався втекти від поліції
19 лютого 2025, 03:51
Аферисти виманили в матері полеглого захисника 3 мільйони гривень
18 лютого 2025, 18:07
В Україні викрили масштабну нарколабораторію: продавали "товар" по всіх регіонах через інтернет
18 лютого 2025, 16:36
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Росія тримає в Чорному морі носій "Калібрів"
19 лютого 2025, 07:06
Ворог завдав ударів по густонаселеному району Одеси: сотні будинків без світла і опалення
19 лютого 2025, 07:02
Прикордонники показали, як уразили позиції окупантів на Сумщині
19 лютого 2025, 06:43
У Києві член ВЛК за 2000 доларів "малював" діагнози щодо непридатності до служби в зоні бойових дій
19 лютого 2025, 05:46
В України сьогодні є реальний шанс стати лідером Європи
19 лютого 2025, 05:20
На кордоні на Львівщині вилучили 11,5 тисяч нікотиновмісних паучів
19 лютого 2025, 04:48
На Чернігівщині ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів
19 лютого 2025, 04:19
Збив поліцейського на авто: на Львівщині депутат, якого викрили на відкатах, намагався втекти від поліції
19 лютого 2025, 03:51
На Буковині біля кордону з Румунією затримали чоловіків у "плащах-невидимках"
19 лютого 2025, 03:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »