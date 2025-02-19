У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі

скріншот із відео

Поліція Харківщини повідомила про службову перевірку щодо працівниці одного з райвідділів поліції, яка стала учасницею сварки у готелі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківщини.

Як зазначається у повідомленні, правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили публікацію з відео, авторка якого розповіла, що мала конфлікт з двома жінками.

"У ході перевірки встановлено, що на відео присутня співробітниця одного з відділів поліції. Керівництвом поліції Харківської області ініційовано негайне проведення службової перевірки", — зазначили у повідомленні.

Йдеться про відео, яке 18 лютого опублікувала у Facebook Сніжана Бугрик.

Жінка стверджує, що уночі дві жінки гучно кричали і сварились між собою у номері. Коли їм зробили зауваження охоронець закладу та Сніжана, за кілька хвилин жінки постукали у її номер, заштовхали та побили, стверджує авторка відео. Жінка заявила, що у неї з рук вибили собаку.

"Я намагалась її (собаку, - ред.) захистити, але коли вони вже вибили собаку з рук і телефон теж, я викинула цих двох істот з мого номера і викликала поліцію", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше у ТРЦ у центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку.