В ТРЦ у центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку: поліція проводить перевірку

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Поліція проводить перевірку за фактом конфлікту в торговельно-розважальному центрі у Харкові

Про це передає RegioNews із посиланням на поліцію Харківської області.

Зазначається, що у неділю, 2 лютого, близько 18:36 до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі міста. На місце оперативно прибули працівники Управління патрульної поліції в Харківській області та охоронної фірми.

Встановлено, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники події чинили опір представникам охоронної компанії.

Наразі правопорушення припинене. За медичною допомогою на даний час ніхто не звертався.

Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція встановлює обставини конфлікту з метою притягнення всіх винних до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні поліція відкрила кримінальне провадження через бійку між підлітками, яка сталася на парковці торговельного центру в Деснянському районі Києва.

Також ми повідомляли, що на Сумщині поліція розслідує обставини побиття підлітка. Інцидент трапився 31 січня у місті Охтирка.