Фото: Нацполіція

У Львівській області викрили депутата. Виявилося, що він заробляв на "відкатах"

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили депутата однієї з міськрад Львівської області. Відомо, що він налагодив систему "відкатів" на час закупівлі теплової енергії. Щомісячно він отримував 6% від вартості поставленого тепла для бюджетних установ щомісяця.

"Під час затримання депутат, який також обіймає посаду в.о. керівника комунального підприємства, чинив опір працівникам поліції. Він збив одного з них автівкою та втік з місця події", - розповіли правоохоронці.

Втікача затримали. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі троє чоловіків налагодили схему з сонячними панелями. Вони підробили документи про наявність у власності 139 житлових будинків на Дніпропетровщині. Там зловмисники встановили комплекси сонячних панелей і виробляли електроенергію.

Потім вони укладали договори на продаж державі електроенергію за ціною "зеленого" тарифу під виглядом приватних домогосподарств. Таким чином вони заробили понад 8 мільйонів гривень.