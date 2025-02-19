19:58  18 лютого
Суд змінив покарання двом жителям Буковини, які напали з сокирами на працівників ТЦК
18:42  18 лютого
На Закарпатті знайшли жінку, яка п'ять днів у легкому одязі блукала лісом
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 03:51

Збив поліцейського на авто: на Львівщині депутат, якого викрили на відкатах, намагався втекти від поліції

19 лютого 2025, 03:51
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Львівській області викрили депутата. Виявилося, що він заробляв на "відкатах"

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили депутата однієї з міськрад Львівської області. Відомо, що він налагодив систему "відкатів" на час закупівлі теплової енергії. Щомісячно він отримував 6% від вартості поставленого тепла для бюджетних установ щомісяця.

"Під час затримання депутат, який також обіймає посаду в.о. керівника комунального підприємства, чинив опір працівникам поліції. Він збив одного з них автівкою та втік з місця події", - розповіли правоохоронці.

Втікача затримали. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі троє чоловіків налагодили схему з сонячними панелями. Вони підробили документи про наявність у власності 139 житлових будинків на Дніпропетровщині. Там зловмисники встановили комплекси сонячних панелей і виробляли електроенергію.

Потім вони укладали договори на продаж державі електроенергію за ціною "зеленого" тарифу під виглядом приватних домогосподарств. Таким чином вони заробили понад 8 мільйонів гривень.

поліція депутат затримання
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
На Чернігівщині ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів
19 лютого 2025, 04:19
На Буковині біля кордону з Румунією затримали чоловіків у "плащах-невидимках"
19 лютого 2025, 03:31
ВРП звільнила суддю, якого судили за керування авто в п'яному стані
19 лютого 2025, 03:03
Рано радіти: військовий експерт висловився щодо планувань миротворчих місій в Україну
19 лютого 2025, 02:51
На Львівщині 47-річного чоловіка засудили до 3 років через ухилення від призову
19 лютого 2025, 02:28
На Чернігівщині прямо у колонії викрили нарко-бізнес
19 лютого 2025, 02:07
На Хмельниччині під час пожежі загинули дві людини
19 лютого 2025, 01:53
СБУ затримали агентів РФ на Одещині та Житомирщині
19 лютого 2025, 01:21
Жителя Тернопільщини, який намагався застрелити знайомого через борг у $100 тисяч, відправили за ґрати
19 лютого 2025, 01:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »