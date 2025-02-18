Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка торгувала наркотиками. Товар вони відправляли у різні регіони України. Зокрема, через пошту

Про це повідомляє Нацполіція Львівської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили наркоугруповання з лабораторією канабісу. Щомісяця зловмисники заробляли на цьому близько 3 мільйони гривень. Продавали наркотики вони по всій Україні.

Відомо, що до складу групи входило 10 людей. Це чоловіки віком від 20 до 33 років. Це жителі Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Кривого Рогу та інших регіонів.

Виготовляли наркотики у Дніпропетровській області. Там вирощувались коноплі та перероблювались у "готову продукцію". Продавали "товар" через інтернет. Зокрема, за допомогою закладок та відправлень поштою. Оплату "бізнесмени" приймали на банківські картки криптовалютою.

"За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили наркозбувачку. Вона фасувала наркотики у форму з-під свічок. Далі жінка заливала все парафіном та відправляла клієнтам за допомогою таксі. Тепер жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.