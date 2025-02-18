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18 лютого 2025, 11:58

В Харківській області триває евакуація мешканців із зони обстрілів

18 лютого 2025, 11:58
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фото: freepik.com
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Правоохоронці провели чергову евакуацію жителів із небезпечних місць у Куп'янському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Зокрема у понеділок, 17 лютого правоохоронці вивезли шістьох мешканців Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад. Серед евакуйованих – двоє жителів Куп'янська, двоє мешканців селища Куп'янськ-Вузловий, а також по одній людині з сіл Благодатне та Біле.

Правоохоронці службовим транспортом доправили громадян у безпечні місця Купʼянського району та передали волонтерам для подальшого супроводу.

"Якщо ви або ваші близькі потребуєте евакуації із зон активних бойових дій, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчого відділення поліції", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, росіяни скинули керовану авіабомбу по центру Золочева на Харківщині. Пошкоджено кілька будівель.

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