В Харківській області триває евакуація мешканців із зони обстрілів

фото: freepik.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Зокрема у понеділок, 17 лютого правоохоронці вивезли шістьох мешканців Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад. Серед евакуйованих – двоє жителів Куп'янська, двоє мешканців селища Куп'янськ-Вузловий, а також по одній людині з сіл Благодатне та Біле.

Правоохоронці службовим транспортом доправили громадян у безпечні місця Купʼянського району та передали волонтерам для подальшого супроводу.

"Якщо ви або ваші близькі потребуєте евакуації із зон активних бойових дій, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або до найближчого відділення поліції", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, росіяни скинули керовану авіабомбу по центру Золочева на Харківщині. Пошкоджено кілька будівель.